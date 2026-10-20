США помогают возвращать танкеры «теневого флота» на мировой нефтяной рынок, пишет Bloomberg. По данным агентства, администрация Трампа содействует инвесторам в выкупе и восстановлении простаивающих подсанкционных танкеров, чтобы впоследствии использовать их для перевозки нефти, не подпадающей под ограничения.
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