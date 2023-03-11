Военное обозрение

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Заместитель постпреда России рассказал, что «мирный план» президента Украины исключили из резолюции Генассамблеи ООН

Заместитель постпреда России рассказал, что «мирный план» президента Украины исключили из резолюции Генассамблеи ООН

Антироссийскую политику Запад пытается поводить по всем направлениям, в том числе и через главную мировую организацию – ООН.

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