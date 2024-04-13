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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Соучредитель ArenaNet закрывает еще одну студию и уходит из индустрии Еще одна с...

Соучредитель ArenaNet закрывает еще одну студию и уходит из индустрии Еще одна с...

Соучредитель ArenaNet закрывает еще одну студию и уходит из индустрииЕще одна студия соучредителя ArenaNet Джеффа Стрэйна, Possibility Space, была закрыта самим Джеффом Стрэйном, вслед за закрытием другой студии, Crop Circle Games, согласно электронному письму, разосланному сотрудникамЧитать дальше → источник.

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