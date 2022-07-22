Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности новгородской птицефабрики

Сброс недостаточно очищенных стоков после биологических очистных сооружений совершило ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора 22 июля на официальном интернет-портале.
Сброс недостаточно очищенных стоков после биологических очистных сооружений совершило ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора 22 июля на официальном интернет-портале.
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