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Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности новгородской птицефабрики

Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности новгородской птицефабрики

Сброс недостаточно очищенных стоков после биологических очистных сооружений совершило ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора 22 июля на официальном интернет-портале.

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