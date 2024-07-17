В США раскрыли связанную с НАТО ошибку Финляндии

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) было ошибкой. Об этом заявила полковник американской армии в отставке, бывший чиновник Госдепа США Энн Райт в интервью финской газете Iltalehti.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии