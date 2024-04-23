Фокачча к обеду

ИНГРЕДИЕНТЫ мука в.с. 600 г вода 400 г оливковое масло 40+40 для смазывания г соль 15 г дрожжи сухие 0,5 г ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Смешать муку и дрожжи венчиком, постепенно добавить воду, в середине замеса добавить соль и оставшуюся воду.