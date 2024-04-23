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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Фокачча к обеду

ИНГРЕДИЕНТЫ мука в.с. 600 г вода 400 г оливковое масло 40+40 для смазывания г соль 15 г дрожжи сухие 0,5 г ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Смешать муку и дрожжи венчиком, постепенно добавить воду, в середине замеса добавить соль и оставшуюся воду.

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