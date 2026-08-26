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Мягков: в России готовят учебник по истории Украины

В России готовят учебник, в котором будет описана история Украины с древнейших времен. Об этом 26 августа заявил на пресс-конференции научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

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