Мягков: в России готовят учебник по истории Украины

В России готовят учебник, в котором будет описана история Украины с древнейших времен. Об этом 26 августа заявил на пресс-конференции научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
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