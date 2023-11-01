Дочь пенсионеров втайне от них переписала на себя квартиру в Тюмени

Жительница Тюмени выписала своих родителей — пожилую пару — из квартиры, переоформив жилье на себя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад в связи с нарушением прав пенсионеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии