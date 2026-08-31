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Пункт-А

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Астраханка попала под следствие за смертельное ДТП, которое устроил ее внук

Астраханка попала под следствие за смертельное ДТП, которое устроил ее внук

Смертельное ДТП произошло ночью 21 июля на улице Боевой. Автомобиль сбил 48-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре».

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