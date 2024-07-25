Коробков: по обращению Байдена видно, как он стареет на глазах и что обижен на партийную верхушку

Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что намерен доработать до конца срока. Отказ от второго срока он объяснил желанием защитить демократию в странеДжо Байден, как и обещал, лично высказался по поводу своего отказа от президентской гонки.
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