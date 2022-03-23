Американский журналист Херш: «Побочный эффект запрета участия российских фигуристов в ЧМ – у них будет одна квота на следующем турнире»

Американский журналист Филипп Херш рассказал о последствиях отстранения российских фигуристов от чемпионата мира, который стартует сегодня в Монпелье.

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