Украина нашла повод для бесконечной мобилизации

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Picture Alliance/Global Look PressТекст: Дарья Волкова,Татьяна Косолапова Киев для пополнения рядов ВСУ использует выдуманные предлоги На Украине допустили открытие второго фронта, что повлечет за собой усиление мобилизации.