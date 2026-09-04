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Ивановские новости

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Лысый мужчина с зелеными глазами загадочно исчез в Иванове

Лысый мужчина с зелеными глазами загадочно исчез в Иванове

Евгений Миронов, 51 год, пропал в Иванове 29 августа. Фото и приметы - по ссылке. Просьба максимального репоста!51-летний мужчина пропал в Иванове.

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