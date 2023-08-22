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«Оренбург» объявил об уходе Ярошика с поста тренера «по семейным обстоятельствам»

«Оренбург» объявил об уходе Ярошика с поста тренера «по семейным обстоятельствам»

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

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