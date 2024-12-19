Время в пути вокруг Азовского моря уменьшится на пять часов

Протяженность автодороги "Азовское кольцо", о которой рассказал российский президент Владимир Путин во время прямой линии, составит 1427 километра, в том числе четырехполосных участков – 707,1 километра, трехполосных – 116 километров, двухполосных – 603,9 километра.