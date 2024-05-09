Пациент с мозговым имплантом Neuralink обыгрывает здоровых людей, но компании пр...

Пациент с мозговым имплантом Neuralink обыгрывает здоровых людей, но компании пришлось бороться с блуждающими электродамиВ январе этого года Ноланд Арбоу (Noland Arbaugh) стал первым пациентом Neuralink, получившим мозговой имплант.