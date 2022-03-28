Русское оружие

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Настройку спутниковой связи с Москвой из-под Киева показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы связистов ВДВ в Киевской области.- Уже более месяца они круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями Воздушно-десантных войск, - рассказали в военном ведомстве.

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