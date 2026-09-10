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Мир на условиях Путина, конечная остановка – Одесса: что западные СМИ пишут об Украине

Мир на условиях Путина, конечная остановка – Одесса: что западные СМИ пишут об Украине

Западные СМИ подводят итоги визита посланников президента США Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

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