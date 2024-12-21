В Охотском районе Хабаровского края открыты две новые ледовые переправы

В Охотском районе Хабаровского края официально открыты две новые ледовые переправы. Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по региону подтвердили их безопасность и включили в состав автозимника на дороге между поселком Охотск и селом Иня.