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В Охотском районе Хабаровского края открыты две новые ледовые переправы

В Охотском районе Хабаровского края открыты две новые ледовые переправы

В Охотском районе Хабаровского края официально открыты две новые ледовые переправы. Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по региону подтвердили их безопасность и включили в состав автозимника на дороге между поселком Охотск и селом Иня.

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