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Регионы России

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Экс-министр армии США Дэн Дрисколл выступил в Киеве на форуме Ялтинской европейской стратегии

Экс-министр армии США Дэн Дрисколл выступил в Киеве на форуме Ялтинской европейской стратегии

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл принял участие в форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

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