2Drots сыграет с Omanko, «Амкал» – против Players Club. Расписание 9-го тура Media Basket

18 ноября, суббота ÖMANKÖ – 2Drots, начало в 16:30 Rich Flex – GOATS, начало в 17:10 «Aмкал» – Players Club, начало в 17:50 Rich Flex – «Родина Медиа», начало в 18:45 «Лига Ставок B1BOX» – Reality, начало в 19:25 Sayonara Boys – Pena Team, начало в 20:45 GOATS – Урал Баскет, начало в 21:25 Примечание: время начала матчей – московское.
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