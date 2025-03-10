Следствие попросит суд об аресте Митрошиной

Следственные органы намерены направить в Чертановский районный суд Москвы ходатайство об избрании блогеру Александре Митрошиной меры пресечения в виде лишения свободы, сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Москве.
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