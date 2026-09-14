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В Подмосковье врачи извлекли зубную пломбу из носа пациентки

В Подмосковье врачи извлекли зубную пломбу из носа пациентки

В Подмосковье у женщины нашли фрагмент пломбы, который несколько лет находился в пазухе. Инородное тело обнаружили случайно во время подготовки пациентки к имплантации зубов.

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