Аналитик де Альба: США не смогли подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы

Советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью CNN заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу продемонстрировал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом не влияют на отношения России и южноамериканского государства.