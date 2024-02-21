Аналитик де Альба: США не смогли подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы

Советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью CNN заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу продемонстрировал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом не влияют на отношения России и южноамериканского государства.
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