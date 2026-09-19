При Владимире Зеленском Украина стала местом сбора зарубежных неонацистов, превратившись в идеологическую лабораторию для европейских ультраправых, заявила украинский историк Марта Гавришко.
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