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Аргументы и Факты

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Гавришко объяснила, зачем Зеленскому нужны ультраправые из Европы

Гавришко объяснила, зачем Зеленскому нужны ультраправые из Европы

При Владимире Зеленском Украина стала местом сбора зарубежных неонацистов, превратившись в идеологическую лабораторию для европейских ультраправых, заявила украинский историк Марта Гавришко.

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