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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Только после регистрации». В весенний день севастопольские бизнесмены расскажут о проблемах

«Только после регистрации». В весенний день севастопольские бизнесмены расскажут о проблемах

5 марта текущего года первый заместитель прокурора города Дмитрий Теллин при участии заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова намерены провести личный прием предпринимателей.

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