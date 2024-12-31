Врио командующего войсками ЮВО исполнил мечту школьницы из Ростовской области

Временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Санчик исполнили мечту школьницы из Ростовской области, принявшей участие в акции «Елка желаний».
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