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Врио командующего войсками ЮВО исполнил мечту школьницы из Ростовской области

Врио командующего войсками ЮВО исполнил мечту школьницы из Ростовской области

Временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Санчик исполнили мечту школьницы из Ростовской области, принявшей участие в акции «Елка желаний».

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