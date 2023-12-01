Перемирие в Газе завершено. Армия Израиля возобновила боевые действия

Армия обороны Израиля заявила, что возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные обвинили палестинскую группировку в нарушении перемирия, заявив, что боевики открыли огонь по территории Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии