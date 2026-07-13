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Царьград

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WSJ: Трамп сохранил интерес к Украине благодаря влиянию Грэма

WSJ: Трамп сохранил интерес к Украине благодаря влиянию Грэма

Дональд Трамп продолжает интересоваться украинским конфликтом благодаря сенатору Линдси Грэму. Журнал The Wall Street Journal сообщает, что их частые обсуждения во время игры в гольф способствовали поддержке Украины, несмотря на колебания позиции Трампа.

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