Пригожин призвал оставить Пугачеву в покое

Иосиф Пригожин убежден, что что народная артистка СССР Алла Пугачева может жить там, где ей удобно. Примадонна — пенсионерка, она много и достойно работала и сейчас заслужила спокойную обеспеченную старость.
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