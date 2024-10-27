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Мода и Шоу-бизнес

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Пригожин призвал оставить Пугачеву в покое

Пригожин призвал оставить Пугачеву в покое

Иосиф Пригожин убежден, что что народная артистка СССР Алла Пугачева может жить там, где ей удобно. Примадонна — пенсионерка, она много и достойно работала и сейчас заслужила спокойную обеспеченную старость.

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