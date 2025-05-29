Meta хочет открыть больше розничных магазинов

Meta хочет расширить свое присутствие в розничной торговле, сообщил Business Insider в среду. Поскольку Meta продолжает инвестировать в носимые устройства, эти магазины в идеале помогут Meta увеличить продажи такого оборудования, как очки Ray-Ban Meta и гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest.
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