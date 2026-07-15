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Врачи забили тревогу из-за возвращения «курительной эстетики» в поп-культуру

Врачи забили тревогу из-за возвращения «курительной эстетики» в поп-культуру

Врачи и общественные организации бьют тревогу: сигарета вновь романтизируется в моде и шоу-бизнесе — Дуа Липа, Кайли Дженнер и Хейли Бибер позируют с сигаретами, а запросы о «курительной эстетике» на Pinterest выросли на 166% за пять месяцев.

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