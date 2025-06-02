Полицейские Восточного округа столицы задержали пятерых приезжих граждан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Байкальской улице задержали супружескую пару – 27-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, у которых при личном досмотре было изъято 59 свертков с неизвестным веществом, общей массой свыше 80 граммов.
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