Полицейские Восточного округа столицы задержали пятерых приезжих граждан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Байкальской улице задержали супружескую пару – 27-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, у которых при личном досмотре было изъято 59 свертков с неизвестным веществом, общей массой свыше 80 граммов.