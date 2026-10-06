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«Единственный способ остановить удары по Киеву – дать ВСУ цели пусковых установок на территории РФ» – американский контр-адмирал

«Единственный способ остановить удары по Киеву – дать ВСУ цели пусковых установок на территории РФ» – американский контр-адмирал

У Украины нет надежного способа для противодействия ударам ВС РФ по Киеву. Единственный вариант – это предоставление Соединенными Штатами данных для ударов по пусковым на территории России.

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