Мирошник: МИД передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации

Москва передаст всю информацию о преступлениях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в представительства РФ при международных организациях, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.