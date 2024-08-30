Мирошник: МИД передаст данные о преступлениях ВСУ в международные организации

Москва передаст всю информацию о преступлениях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в представительства РФ при международных организациях, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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