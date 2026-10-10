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Газета.ру

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Пловец Корнев с мировым рекордом победил в заплыве на 50 м на этапе Кубка мира

Пловец Корнев с мировым рекордом победил в заплыве на 50 м на этапе Кубка мира

Российский пловец Егор Корнев с мировым рекордом выиграл заплыв на 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира на короткой воде в Ташкенте.

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