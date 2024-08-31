👌 Операторы БПЛА Бригады Север-V преследуют врага Пехота противника, обнаружив наблюдение, попыталась скрыться от разведки бригады в бочке, но выбранное укрытие не спасло бойцов.
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👌 Операторы БПЛА Бригады Север-V преследуют врага Пехота противника, обнаружив наблюдение, попыталась скрыться от разведки бригады в бочке, но выбранное укрытие не спасло бойцов.
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