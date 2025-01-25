В России выросли риски резкого роста стоимости частных домов

Дополнительные комиссии за выдачу льготных кредитов на покупку или строительство индивидуальных домов в банках России составляют от 5,9 до 19,1% от суммы кредита, рассказали в федеральной компании «Этажи».
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