Имджинская война. Вторжение

Японское вторжение 1592–1598 гг. в Корею, известное под названием Имджинская война, стало одним из самых кровопролитных и масштабных военных конфликтов XVI века.
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