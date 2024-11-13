Золотое дно. Почему в Солонешном люди выступают против добычи драгметалла

Жители пишут во все инстанции, чтобы добыча золота в их селе прекратилась. При этом у артели на руках есть все разрешающие документы В селе Солонешном развернулась борьба между местным населением и старателями, которые начали подготовительные работы для добычи россыпного золота.
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