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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода: «Со второй половины 2022-го стараюсь прибавлять сам, а не ориентироваться на напарников»

Цунода являлся единственным пилотом «Альфа Таури» с очками в нынешнем сезоне, пока Лиам Лоусон, заменяющий Даниэля Риккардо, не финишировал девятым на Гран-при Сингапура.

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