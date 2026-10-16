Новый закон о землях, позволяющий это и не только, был ранее внесён в Госдуму. Активисты опасаются, что заповедные земли могут просто растащить под благовидным предлогом.
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