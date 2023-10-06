Американец запретил российские крылатые ракеты «Буревестник»

В бытность советником президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил: "Крылатая ракета «Буревестник» не должна существовать, потому что она подобна летающей Чернобыльской электростанции".
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