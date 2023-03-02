ИЗВЕСТИЯ iz

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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

Профессиональный боксМурат Гассиев – Майк БалогунВечером 3 марта в Ереване пройдет вечер бокса. Главным боем в его рамках станет схватка за звание чемпиона по версии WBA Inter-Continental между Муратом Гассиевым и американцем Майком Балогуном.

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