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Корнеева после первой победы над топ-20: «Очень благодарна за возможность соперничать с лучшими теннисистками тура»

Алина Корнеева поделилась эмоциями от победы над  Ивой Йович в третьем круге тысячника в Торонто – 6:3, 6:4.

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