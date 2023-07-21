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День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов православная церковь отмечает 22 июля 2023 года

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов православная церковь отмечает 22 июля 2023 года

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов православная церковь отмечает 22 июля 2023 года Елена СкворцоваВ нынешнюю субботу, 22 июля 2023 года, прихожане Русской Православной Церкви проводят День памяти святых отцов шести Вселенских соборов.

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