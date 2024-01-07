Смешные и абсурдные комиксы Дрю Панкери

Пора немного отвлечься от окружающей жизни и посмотреть на юмор… про окружающую жизнь. Дрю Панкери (в отличие от Дрю Бэрримор, он мужик) родился в США в 1985 году и с тех пор зарабатывает на жизнь смешными короткими комиксами, а также большими художественными картинами.