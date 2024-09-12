Срочные новости! ВСУ покидают Украинск, зачистка города, его состояние

Вчера продолжались бои за этот город. О их серьезности говорить не приходится, отмечает эксперт: понимая реальность угрозы окружения, армия киевского режима начала вывод своих сил – для этого используется единственная дорога.
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