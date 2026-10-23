Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. За период с 17 по 23 октября ВС России нанесли нанесены три массированных и 11 групповых ударов.
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