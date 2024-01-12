Самый амбициозный план Сталина: как «вождь народов» хотел изменить климат в СССР

Засуха в СССР летом 1946 года вызвала массовый голод. Не менее 1,7 млн советских граждан считались «официально голодающими», смертность от дистрофии достигала 10 % от общего числа людей, которым был поставлен этот диагноз.
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